Il cussegl d’administraziun da la Turissem Savognin Bivio Alvra SA ha decidì la sonda sia posiziun en connex cun il perimeter futur dal Parc Ela. Ins haja decidì in cler gea per il parc, ma la premissa saja ch’ils cunfins restian sco enfin qua, ha ditg il president Luzi Thomann.

Territori da skis Savognin duess vinavant esser or dal Parc Ela

En dus onns scroda il contract dal pli grond parc da natira da la Svizra, cunquai che la fasa da manaschi da diesch onns va a fin. Quai munta che las sis vischnancas pertutgadas ston decider da nov per la proxima fasa da manaschi che cumenza l’onn 2022. Almain tschintg vischnancas ston acceptar il parc.

En il Surses è la situaziun speziala. Tinizong-Rona e Riom-Parsonz èn oz betg en la zona dal Parc Ela. Las votantas ed ils votants da las duas anteriuras vischnancas che fan oz part a la vischnanca da Surses temevan, che projects d’infrastructura pudessan vegnir impedids cun il parc. E questa tema è er oz anc qua.

Diesch onns ha il Parc Ela pudì exister senza Riom-Parsonz, ed il meglier è sche nus pudain excluder vinavant la gronda part dal territori da skis da Savognin

Ins na sappia en diesch fin ventg onns betg dir co che tut ils differents contracts stettian l’in cun l’auter. Las pendicularas sajan ina ferma pitga per il turissem, ed ins na veglia betg metter en privel investiziuns futuras en il territori da skis cun engrondir il perimeter dal Parc Ela. Anc betg decidì sia posiziun ha la vischnanca da Surses. Tenor il president communal Leo Thomann vuls ins discutar la chaussa l’onn proxim cun la nova suprastanza.

Atgnamain è ina excepziun gnanc pussaivla

Sche la proposta d'excluder la gronda part dal territori da skis dal Parc Ela è insumma pussaivla, sto la Confederaziun decider. Tenor l’artitgel 19 da l’Ordinaziun federala da parcs natirals svizzers, tutga l’entir perimeter d’ina vischnanca politica en il parc. Excepziuns èn lubidas mo per la part champestra da grondas aglomeraziuns sco quai ch’igl è actualmain il cas a Tavau, nua che be Tagn/Wiesen cumplettescha l'ur dal Parc Ela. La Confederaziun na vul betg prender posiziun en detagl. I saja chaussa dals purtaders dal parc e dal chantun, d'elavurar ina dumonda per renovar il label dal parc, che correspundia a l’ordinaziun dals parcs. Pir sin basa da quella dumonda possia vegnir decidì, sch’ins possia acceptar era eventualas excepziuns en connex cun ils cunfins dal parc, ha scrit l’Uffizi d’ambient BAFU sin dumonda da RTR.

Ord da l'achiv

RTR novitads 17:00