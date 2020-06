In «na» da Berna per Surses

La vischnanca da Surses avess gì gugent sch'il territori da skis na fiss betg part dal Parc Ela. Ina dumonda correspundenta ha l'Uffizi federal d'ambient BAFU ussa refusà. Tenor l’artitgel 19 da l’Ordinaziun federala da parcs natirals svizzers tutga l’entir perimeter d’ina vischnanca politica en il parc. Ina excepziun na saja betg pussaivla.

Atgnamain è ina excepziun mai stada pussaivla

Excepziuns èn lubidas mo per la part champestra da grondas aglomeraziuns sco quai ch’igl è actualmain il cas a Tavau, nua che be Tagn/Wiesen cumplettescha l'ur dal Parc Ela. In'autra fiss in cunfin natiral d'in territori. Ed er quai na saja per il territori da skis betg il cas.

Midadas cun la fusiun da vischnanca

Tinizong-Rona e Riom-Parsonz èn oz betg en la zona dal Parc Ela. Las votantas ed ils votants da las duas anteriuras vischnancas che fan oz part a la vischnanca da Surses temevan che projects d’infrastructura pudessan vegnir impedids cun il parc.

Il 2022 scroda il contract dal pli grond parc da natira da la Svizra, cunquai che la fasa da manaschi da diesch onns va a fin. Quai munta che las sis vischnancas pertutgadas ston decider da nov l'ultim quartal 2020 per la proxima fasa da manaschi per ils onns 2022 enfin 2031.

La tema turistica

La tema vegn dal turissem. Il cussegl d’administraziun da la Turissem Savognin Bivio Alvra SA è bain per il Parc Ela, dentant era il giavisch ch’ils cunfins restian sco enfin qua, ha scrit il president Luzi Thomann avant curt en ina brev da lecturs. Ins na sappia en diesch fin ventg onns betg dir co che tut ils differents contracts stettian l’in cun l’auter. Las pendicularas sajan ina ferma pitga per il turissem ed ins na veglia betg metter en privel investiziuns futuras en il territori da skis cun engrondir il perimeter dal Parc Ela.