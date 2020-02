La lingia da tren è stada interrutta perquai ch'ina planta era crudada sin la lingia da viafier. Er pervia da plantas crudadas è dentant anc serrada a Sursaissa la via tranter Axenstein e Meierhof.

La lingia da la Viafier retica tranter Tusaun e Casti è puspè averta. Tenor indicaziuns da la Viafier retica ha il stemprà da favugn fatg cupitgar ina planta sin la lingia electrica, uschia che la lingia da tren è stada interrutta il glindesdi a mezdi. Per ils passagiers èn cursads bus da remplazzament. En pli èsi vegnì cusseglià a viagiaturs per l'Engiadina da viagiar via tunnel dal Vereina.

Pervia da ferms vents crodan il glindesdi era ora ils trens dal Panorama Express tranter Cuira e Brig. Viagiaturs per Brig prendan il tren da las Viafiers federalas via Turitg.

Via tranter Axenstein e Meierhof serrada

Pervi da plantas crudadas ha il glindesdi er stuì vegnir serrada per intginas uras la via chantunala tranter Axenstein e Sursaissa Meierhof. La colliaziun sur Glion direcziun Sursaissa è dentant stada libra.

Er en autras regiuns datti impediments, là però pervi dal stemprà «Sabine».

