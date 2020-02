En il chantun Friburg è in automobilist mort, cura che ferm vent ha stuschà ses auto sin il vial oppost nua ch’el è collidà cun in camiun.

En la part sura dal chantun Turitg han ars tschintg bajetgs d'in aclaun.

A Rickenbach (LU) è in um vegnì blessà pervi da Sabine. El è vegnì tutgà d'ina porta che sa messa en moviment pervi dal vent.

A Turitg è in tren regiunal charrà en ina planta crudada. Er a Moutier (BE) è in tren charrà en ina planta ch'è cupitgada sin las rodaglias.

A Bauma en il chantun Turitg hai dà in grond incendi pervi dal stemprà. Tut ils tschintg bajetgs da l’aclaun Unterer Wolfsberg en la Part Sura Turitgaisa èn vegnids destruids. Quai ha communitgà la Polizia chantunala.

Il fieu saja rut or en in clavà. Pervi dals ferms vents n’han ils pumpiers betg pudì impedir che las flommas sa derasian sin ils ulteriurs bajetgs. Set persunas hajan pers lur dachasa. In tozzel animals saja crappà.

Legenda: En la part sura dal chantun Turitg ha in bain puril piglià fieu pervi dal stemprà. Keystone

Caos da traffic

En spezial en il nord da la Svizra ed en Svizra franzosa ha il stemprà chaschunà disturbis e problems da traffic da viafier. A Turitg è in tren regiunal charrà en ina planta crudada. Blessads n'hai dà nagins. Ed er a Moutier en il chantun Berna è in tren charrà en ina planta ch'è crudada sin las rodaglias. Davart persunas blessadas na sa la polizia chantunala da Berna nagut. La lingia resta serrada anc almain fin damaun.

Maletg 1 / 4 Legenda: A Wald ZH è in tren charrà en ina planta ch'è crudada sin la lingia da tren. SRF, Beat Kälin Maletg 2 / 4 Legenda: La via tranter Rochefort e Corcelles è serrada pervi da plantas crudadas. Keystone Maletg 3 / 4 Legenda: Ina chasa a Montmollin, Val-de-Ruz è vegnida donnegiada d'ina planta crudada. Keystone Maletg 4 / 4 Legenda: Al lai da Genevra hai undas grondas chaschunadas dal stemprà. Keystone

Divers trajects èn stads interruts, communitgeschan las Viafiers federalas SBB. Er en ils chantuns Turitg, Lucerna ed Appenzell Dadens hai dà il glindesdi restricziuns en il traffic da viafier.

Ed er sin las vias hai dà problems pervi da plantas crudadas en la regiun da Schaffusa, sco era sin la via principala da Neuschatel a Pontarlier. En il traffic aviatic èn numerus sgols vegnids annullads, oravant tut sgols en direcziun Germania, Ollanda e Frantscha.

Interrupziun da la forza electrica

Pervia da donns vid la rait electrica èn parts dal chantun Uri sco er dal chantun Sviz stadas oz durant pliras uras senza electricitad. Quai rapporta l’agentura da novitads Keystone-SDA. Motiv è stà ch'ina lingia d'auta tensiun è crudada or pervia dal stemprà.

Er il tunnel dal Gotthard ha gì da cumbatter cun problems tecnics. Il tunnel è stà serrà durant pliras uras en omaduas direcziuns.

Scolas serradas

Per part na vegn betg dà scola, uschia en singulas vischnancas dal chantun Turitg, Son Gagl e Basilea Champagna. En blers lieus han ins mesirà las pli autas spertadads da vent da quest enviern, uschia communitgescha Meteo Group.

Meteo Svizra avertescha da donns

Pervi dals ferms vents avertescha MeteoSvizra da donns. Chaussas pudessan sgular enturn, tievlas schluccadas u plantas che pudessen cupitgar, uschia l'autoritad federala da meteorologia. Ella ha dà ora in avertiment da stemprà che vala fin mardi saira. Guauds duessan ins guntgir e rauba duai vegnir segirada.

Pir avant paucs dis aveva il stemprà «Petra» furià sur la Svizra. Quai cun spertezzas da vent da passa 100 kilometers per ura.

Valladas grischunas pli protegidas

En la Bassa quintan las autoritads cun vents enfin 130 kilometers l'ura u schizunt. En il Grischun sajan las valladas protegidas, er là èsi dentant da far quint cun vents da stemprà, di Jan Eitel da SRF Meteo.

Ina situaziun speziala dettia en il sid dal chantun. Las valladas talianas stoppian quintar en il decurs dal mardi e la mesemna cun ferm favugn.

Vers mezdi avess il stemprà lura er da cuntanscher il Grischun. Entant ha in auter stemprà – in stemprà da favugn – chaschunà che la lingia da tren tranter Tusaun e Casti è interrutta.

Donns en l'exteriur

En l'Europa dal nord ha Sabine fatg gronds donns e las annulaziuns da sgols e trens chaschunan caos sin diversas staziuns ed eroports. En la Gronda Britannia e l'Irlanda èsi vegnì dumengia saira tar impediments da traffic e differents donns entras vents burascus e plievgia. Pliras partidas da ballapè èn vegnidas spustadas. En la Scozia èn trais persunas vegnidas blessadas suenter ch'in tetg è crudà ensemen ed en l'Irlanda eran radund 10'000 chasas senza current electric.

Legenda: Keystone

Er en la Frantscha è vegnì annunzià en differents departaments in privel augmentà. En il Nord da la Frantscha pudess il stemprà cuntanscher spertadads d'enfin 140 kilometers l'ura.

En la Germania blochescha Sabine en spezial il traffic da pendularis. Fin almain las 10:00 na va nagut sin las raits da viafier tudestgas. Als eroports crodan or pliras tschient partenzas e platgadas.

