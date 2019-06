La radunanza communala da Surses ha approvà la revisiun parziala da la planisaziun locala «Plazza da sport La Nars» a Savognin. Perquai che las Pendicularas da Savognin èn il mument vid construir ina nova telecabina a Savognin, dovri ina nova soluziun per la plazza da tennis ed il glatsch.

La vischnanca prevesa d’eriger sin la parcella 3460 ina plazza da sport per utilisaziun da stad ed enviern. La plazza da sport serva da stad sco implant da tennis cun dus plazzas e l’enviern sco plazza da glatsch multifuncziunal cun patinera, curling e tschocca sin glatsch. En direcziun nordost dal bajetg da la scola da skis duessi dar novs bajetg pli pitschens, che pon vegnir duvrads dals utilisaders ed ils gestiunaris da las purschida da sport.

Ils custs exacts dal project n’èn betg anc enconuschents. Sche la regenza lubeschia però la midada da zona, lura veglia la vischnanca da Surses ir en votaziun anc quest atun cun il project concret, uschia Leo Thomann, il president communal. Per l’enviern proxim saja planisà in glatsch provisori a La Nars.

Chasa communala Marmorera vegn vendida

Plinavant ha la radunanza communala da Surses decidì da vender l’anteriura chasa communala a Marmorera per 250'000 francs. Sin in inserat publitgà hai dà in’annunzia, da Walter Huber da Mauren en il Principadi dal Liechtenstein. El vul duvrar la chasa per abitar.

Vendita da terren a Cunter

Ultra da quai è vegnì decidì da vender a Cunter a la Thomann Landmaschinen Metallbau AG terren en la surfatscha da 3200 m2, quai per 240'000 francs.

Per l’equipaziun da la zona d’industria ha la radunanza communala concedì in credit d’impegn da 490'000 francs.

Quint fitg positiv per Surses

Era approvà ha la radunanza communala il rendaquint dal 2018. Quel sa preschenta tenor la vischnanca da Surses fitg positiv cun in plus da 1.4 milliuns francs tar expensas da 33.6 milliuns francs.

Per prefinanziar la renovaziun da la scola primara Grava a Savognin, è vegnida approvada la summa da dus milliuns francs.

