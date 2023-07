Sco quai che Roman Cathomas, il manader dal project da la Viafier retica ha ditg, sajan ins actualmain vi dad organisar diversas attracziuns lung dal traject da la viafier. In dals puncts culminants saja franc il tren istoric che vegnia a cursar tranter Alvagni e Filisur cun fermada tar il viaduct da la Landwasser.

Autras attracziuns vegnan ad esser in bain puril che po vegnir visità, in’attracziun en las plantas cun il num «Baumgleiter», in nov parcadi cun infrastructura sanitara tar l’entrada dal viaduct, ed in tren electric sin via che va da la staziun da Filisur fin sut il viaduct da la Landwasser. Blera infrastructura saja gia avant maun, ha ditg Cathomas, uschia saja il museum da viafier a Bravuogn in dals magnets entaifer il project. Là vegnia fin il 2025 construì ina viafier da model en il liber.

Grondas investiziuns

Ils 12 milliuns francs che vegnan investids, derivan da las vischnancas, da la regiun, da privats, dal chantun e da la Viafier retica. La summa che la Viafier retica investescha en il project è 4,5 milliuns francs. Il chantun Grischun sustegna il project cun 2,9 milliuns francs. A partir da la stad 2024 duess la «Landwasserwelt» vegnir averta.