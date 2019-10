Ina part da la pastgira ch’è vegnida donnegiada da coss è vegnida tractada cun in bulieu umid, che duai destruir la populaziun dals coss sut la terra. Sin la Mantogna/Heinzenberg haja ins gì l’onn passà success cun la nova metoda che vegn testada en Val Schons. Experts dal Plantahof e da la confederaziun han uss er applitgà en Val Schons questa metoda, e sco ch’i vesa ora actualmain, han ils bulieus gia mussà in tschert effect positiv, di Christian Schweizer da la Staziun da perscrutaziun federala Agroscope. Ins stoppia dentant avair pazienza: «Quai è in med da cumbat biologic che dovra circa 4 fin 6 mais temp per avair success, ma suenter ch’ils coss èn ina giada eliminads avessan ils problems cun ils coss dad esser schliads a moda persistenta».

Bleras pastgiras en Val Schons èn pertutgadas

Sco quai che Mathias Camenisch, il president da l’uniun purila Schons ha ditg, sajan actualmain bleras pastgiras da la Val Schons pertutgadas dals coss. Per part haja ins dumbrà enfin 200 coss per meter quadrat. Per la Val Schons saja quai in fenomen nov, pli baud haja ins gì ruaus dals coss en Val Schons.

