La vischnanca da Surses vuleva nizzegiar l‘anteriura staziun sco lavuratori e sin il terren vuleva la vischnanca construir ina chasa da parcar. Divers votums en la radunanza communala han pretendì ch‘il pretsch da cumpra saja exagerà.

Plinavant ha la radunanza communala da Surses approvà ina vendita da terren a Cunter en la dimensiun da 959 meters quadrat per in pretsch da 120 francs per meter quadrat, quai tenor la lescha veglia da Cunter che promova la construcziun da chasas per indigens per in pretsch favuraivel.

Maletg 1 / 4 Legenda: Vista sin l'anteriura staziun da val da la veglia pendiculara Savognin – Radons: Da la vart dretga dal bajetg vuleva la vischnanca da Surses construir ina chasa da parcar. RTR, Federico Belotti Maletg 2 / 4 Legenda: Ussa resta quest bajetg da las pendicularas da Savognin en lur posses – la radunanza communala ha refusà la cumpra. RTR, Federico Belotti Maletg 3 / 4 Legenda: Las parcellas pertutgadas. Geogr Maletg 4 / 4 Legenda: Quests parcadis qua pudessan gia mancar l'enviern proxim: La firma Uffer SA vul construir qua in hotel. RTR, Federico Belotti

