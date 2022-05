La coordinaziun e la communicaziun manglusa sajan la raschun per l’accident da tren avant radund in onn a Cazas. A questa conclusiun vegn il rapport dal Servetsch svizzer d'inquisiziun da segirezza.

Coordinaziun manglusa raschun per accident da trens a Cazas

La notg dals 8 d’avrigl 2021 era in tren da construcziun cun set chars da glera ed ina locomotiva collidà cun in auter tren da construcziun che steva airi. Tar quest accident è in lavurer vegnì blessà levamain.

En il rapport final vegn il Servetsch svizzer d'inquisiziun da segirezza SUST a la conclusiun che la coordinaziun manglusa dal schef da segirtad sco er la communicaziun insufficienta dals responsabels per ils manevers hajan manà a la collisiun dals dus trens.

Ultra da quai saja il tren charrà memia spert e perquai ch'i haja mancà la glisch a la fin dals tren che steva airi haja il locomotivist da tschel tren vis memia tard quel. Sco reacziun sin l'accident ha la Viafier retica annalisà ils proceders ed infurmà ils collavuraturs davart las reglas che valan sin in plazzal. Da vart dal Survetsch svizzer d'inquisiziun da segirezza hai dà naginas autras recumandaziuns.