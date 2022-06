Il sboz dal traffic public per la proxima midada da l’urari è publitgà. Profitar ferm pudess la Regiun Alvra. Igl è previs ina nova lingia da bus tranter Tusaun – Casti – Savognin. Grazia a quella pudess Savognin survegnir in tact da mes’ura.

Quest tact da mes’ura è gia avant in onn stà publitgà en il sboz da l’urari. Pervi da la pandemia ha quest giavisch però fatg naufragi. Perquai che pli pauca glieud che uschiglio viagiavan cun ils trens e bus, mancavan las entradas dals bigliets ed abunaments. Ussa è quel puspè sin maisa, ed i vesa ora bain. Mario Cavigelli, il parsura da l’uffizi da traffic ha ditg en la sessiun da l’avrigl dal Cussegl grond, che la realisaziun dals giavischs da la Regiun Alvra saja sin buna via. I dependia però anc da la Confederaziun. Ina da las premissas saja, che sia participaziun finanziala restia uschè auta sco enfin ussa. Thierry Müller, il manader da la partiziun dal traffic public dal chantun Grischun ha ditg sin dumonda da RTR, ch’i vegnia anc decidì en il decurs da questa stad, sch’il tact da mes’ura en la Regiun Alvra possia vegnir finanziada.

Il deputà ha plaschair

Il deputà da Surava Reto Crameri, che s’engascha gia daditg per in meglier traffic public beneventa las midadas planisadas en l’urari nov. Suenter in grev cumbat per la regiun pudessi ussa finalmain reussir da colliar ils centers da la regiun cun Cuira cun in tact da mesura, ha ditg il deputà da l’Allianza dal center envers RTR.

La fasa da prender posiziun marscha

Enfin ils 12 da zercladur marscha anc la fasa da pigliar posiziun envers il nov urari. Sa participar pon tuts. Il chantun vegn a decider davart las midadas pussaivlas en l’urari definitiv.