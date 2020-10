Tranter auter duess la Punt Caltgera vegnir sanada, e survegnir da nov in passadi separà per peduns e skiunzs. In’attracziun tut speziala duess daventar la paraid dad aissas che separa la via Sandeilas cun il passadi da peduns.

Concedì credit per furmar da nov areal Grava

A Savognin po il conturn dal nov hotel Grava ch'è en construcziun vegnir embellì per radund 1 milliun francs. La radunanza communala da glindesdi saira, ha approvà il credit e quai senza cuntravusch.

Per far pli attractiv il quartier ch'è il center turistic dal vitg, vul la vischnanca da Surses tranter auter schlargiar il passape da la via Sandeilas e sanar la Punt Caltgera.

Maletg 1 / 5 Legenda: La punt cun la paraid dad aissas che duain separar la via Sandeilas e la via da peduns. MAD, vischnanca Surses Maletg 2 / 5 Legenda: La punt cun la paraid dad aissas che duain separar la via Sandeilas e la via da peduns. MAD, vischnanca Surses Maletg 3 / 5 Legenda: MAD, vischnanca Surses Maletg 4 / 5 Legenda: MAD, vischnanca Surses Maletg 5 / 5 Legenda: MAD, vischnanca Surses

Ultra da quai han ils da Surses ditg Gea ad in credit da 930'000 francs per sanar la via da Talvanga – Cresta da Lai – Pro Barlegn. Las lavurs vegnan exequidas en dus pass il 2020 ed il 2021.