Savognin - Novas reglas d’avertura fan quitads al Volg

Butias na pon il mument betg pli avrir la dumengia e durant firads. Quai ha decidì il Cussegl federal. Per las festas da Nadal munta quai per exempel, che butias ston serrar durant trais dis, numnadamain ils 25, 26 e 27 da december. Per il Volg a Savognin è quai ina gronda sfida.