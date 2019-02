cuntegn

Grischun Central - Savognin: Occuppà 2/3 da las abitaziuns per seniors

Dapi il december è l’emprima chasa cun abitaziuns per seniors a Savognin pronta, e la segunda chasa è pronta il matg. E co i vesa ora, è l’interess per las abitaziuns grond. Per dus terzs da tut las 24 abitaziuns è gia vegnì suttascrit in contract.