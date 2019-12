Atgnamain fissi stà planisà dad avrir la nova bar dad aprè ski a Savognin enesmen cun la nova pendiculara. Pervi dad in recurs è la lubientscha da bajegiar vegnì cun retard, uschia che la bar po vegnir construida pir il schaner.

Retard per bar dad après ski

La nova bar dad après ski vegn ad esser in bajetg stabel da lenn che po era vegnir duvrà la stad. Igl è betg pli in «Quadrin», mabain ina chasina en il stil da muntogna. Construida vegn ella da la Weber Holzbau SA da Kirchberg ch’ha in biro a Savognin. Las lavur da construcziun duain cumenzar ils 20 da schaner. Sche tut va tenor plan po la nova bar dad après ski vegnir duvrada gia durant las vacanzas da scola dal favrer.

Legenda: Il plan per la nova bar dad après ski. Weber Holzbau AG

