Las pendicularas da Savognin vulan investir en chanuns da naiv per il territori da Radons. Ils proxims tschintg onns duai l’entir territori da Radons vegnir ennavà cun naiv tecnica, ha ditg Markus Schröcksnadel, il president dal cussegl d’administraziun da las Pendicularas da Savognin.

Legenda: Il territori da Radons (da la vart sanestra sin questa carta) duess vegnir ennavà ils proxims onns. MAD, Pendicularas Savognin

Markus Schröcksnadel ha ditg ch’ins veglia probablamain anc quest onn installar ils emprims chanuns da naiv tranter Naladas e Somtgant, quai è la pista che collia Radons cun il territori da skis central.

Gia il favrer da quest onn è vegnida fundada la «Savognin Beschneiungsinfrastruktur AG», ch’è responsabla per las investiziuns da far naiv. Presidiada vegn la societad acziunara da Markus Schröcksnadel. Per il mument betg da la partida è la vischnanca da Surses.

