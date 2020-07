Dapli plaz per scolars grazia ad in provisori

Il venderdi saira da quest’emna decida la radunanza communala da Surses davart in credit da 340'000 francs – per installar in uschenumnà quadrin sin duas auzadas. En questa summa è inclus il fit per tschintg onns. Suenter quest temp avess la vischnanca da Surses la pussaivladad da cumprar ils quadrins per 70’000 francs.

Duas variantas per il futur

Betg anc decidì ha la vischnanca da Surses, sche la scola da Grava duess vegnir renovada, u sch'i duess vegnir bajegià en in auter lieu in nov bajetg da scola a Savognin. Sco quai ch’il president communal da Surses, Leo Thomann, ha ditg envers RTR, haja la vischnanca gia examinà divers lieus che vegnissan en dumonda. Il lieu il pli adattà na saja per il mument però betg venal, ed ils auters lieus pussaivels n’hajan ord divers motivs betg anc persvadì la suprastanza. La vischnanca quinta cun in temp da planisaziun da circa dus onns.

Critica cunter project existent

Atgnamain aveva la vischnanca da Surses preschentà avant in onn in project per engrondir la scola Grava. Surtut da la magistraglia hai però dà blera critica cunter quest project ch’è betg ì en votaziun.