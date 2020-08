Per in bun product dovri buns collavuraturs

Dapi 18 onns maina Gion Michael ensemen cun Emil Tobler la scrinaria a Ziràn. E quai cun success, il manaschi è creschì da 5 sin 15 collavuraturAs. Cumenzà ha Gion Michael però cun in manaschi sulet ad Andeer. Cura che quel è lura daventà memia pitschen è sa dà la chaschun da metter ensemen ils dus manaschis en la scrinaria existenta a Ziràn.

Sfida da chattar persunal

Sco auters patruns a Ziràn, vesa er el ch'il lieu ha avantatgs e dischavantatgs. La concurrenza p. ex. da Cuira na saja betg in problem perquai che er els sajan en be mes'ura a Cuira per far lavurs. Ziràn saja cuntanschì fitg svelt. Quai saja d'avantatg per els e per ils clients.

Da l'auter maun saja la Viamala tuttina er anc adina ina sort cunfin natiral. Cunzunt cura ch'i giaja per tschertgar persunal. Blers pensian ch'i na dettia là davosvart betg pli bler e sajan lura surstads tge ch'i chattian e quant svelt ch'i sajan là.

A mai pari sco sche la Viamala fiss ina barriera natirala . Blers han il sentiment ch'i na dettia nagut pli là davosvart.

Engrondir il manaschi

E tuttina saja impurtant da chattar buna glieud perquai che tenor Gion Michael è lur recept da success buns collavuraturs e collavuraturas. Senza quels na gidia er in lieu ideal nagut.

Be collavuraturs ch'èn cuntents e persvadids da la chaussa pon far buna lavur. E quai senta il client.

Actualmain sajan els vid planisar novs stabiliments per la scrinaria perquai ch'ils bajetgs sajan anc adina ils medems sco avant 18 onns cura ch'els hajan cumenzà cun tschintg collavuraturAs.

Tut en tut guarda el optimistic en l'avegnir. Malgrà ch'igl è magari ina sfida da chattar persunal. Pli gronds quitads fa ad el la dumonda co i giaja vinavant cun il coronavirus. Ma products dovria quai adina ed uschia dettia er adina lavur. Forsa stoppian ins lura simplamain viver cun in zic pli pauc.

Collavuraziun entaifer la zona d'industria a Ziràn

Gist dasper la scrinaria da Gion Michael ed Emil Tobler sa chatta er anc ina lainaria. Els na concurrenzeschian betg in l'auter, anzi i saja plitost ina collavuraziun. Gist actualmain gidia in collavuratur da Gion Michael numnadamain or en la lainaria perquai ch'in collavuratur da là haja gì in accident. Ed er uschiglio collavurian els anc bain inqual giada.