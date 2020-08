Quai ch'il bab Christian Hassler ha cumenzà avant bun 35 onns en ina garascha è uss ina fatschenta cun ina svieuta annuala da bun 3 milliuns francs. E dapi var trais onns e mez ha il figl Christ-Andri Hassler pli u main surpiglià il timun.

L'um da 36 onns sa regorda anc bain co ch'el haja gia da buob accumpagnà il bab tar ses experiments, emprovas ed emprimas lavurs per installaziuns solaras sin aclas en la regiun. Lura na rendeva la fatschenta anc insumma betg.

La mamma stueva ir a lavurar sin posta per che nus hajan insumma gì insatge daners.

Entant è quai sa mida dal tuttafatg. Restà è però tar bab e figl il regl dad empruvar ora, experimentar ed uschia guardar en l'avegnir tecnic. Er sch'els avessan atgnamain pli ch'avunda lavur, investeschian els anc adina bler temp per empruvar ora novas chaussas che na rendan per il pli anc betg per la fatschenta. Quai saja in pau la ragisch da tut tar els dus, di Christ-Andri Hassler

Svilup extrem er ord vista tecnica

Il svilup da la fatschenta dals Hassler sco er lur regl da chattar adina puspè novas soluziuns va a prà cun il svilup da l'entira brantscha. Tenor il mainafatschenta ch'ha studegià electrotecnica, saja il svilup tecnic anc adina extrem, malgrà che il principi da funcziun da cellas solaras saja uss gia blers onns enconuschent:

Ins po strusch crair: Ils ultims 10 onns è quai sa sviluppà extrem. Quai è sco di e notg. In tip dad in modul solar avain nus strusch dapli che trais mais en il sortiment. E lura datti gia in nov.

L'energia solara saja sa sviluppada ad in product da massa. Tras quai sajan er dumandadas autras innovaziuns ch'anc en ils onns da piunier. Bler haja ozendi er la finamira da sbassar ils custs per che daplirs possian installar in sistem solar. Els sajan actualmain vi da sviluppar il sistem per montar ils collecturs sin tetg. Finamira saja da pudair remplazzar las tievlas da tetg cun cellas solaras senza stuair midar grond la construcziun dal tetg. Quai duess tenor il maniafatschenta esser pront per il martgà en curt.

Er grazia a las experientschas da piunier possian els anc adina encurir or in pau nua ch'els lessan s'engaschar spezialmain, uschia Christ-Andri Hassler. Uschia lavurian els gugent vi da sistems cumbinads, stgaudar aua, producir electricitad, chargiar autos electrics euv. Cun il svilup saja la concurrenza bain creschida, quai sentian er els. Ma il mument dettia lavur pli che avunda per tuts en quella sparta.

Ziràn ha avantatgs e dischavantags

Cun il lieu da fatschenta en la zona d'industria a Ziràn è Christ-Andri Hassler da principi cuntent. Cunzunt la colliaziun sur l'autostrada A13 saja d'avantatg ed els hajan adina vulì restar en la regiun.

Sche nus tschertgain glieud è quai magari uschia che in u l'auter na s'annunzia betg perquai che nus essan tuttina in pau ora en la periferia.

Da l'auter maun saja malgrà la bella cuntrada magari grev da recrutar persunal. Quei giess tenor el mintgatant pli simpel sche la fatschenta fiss a Cuira u a Landquart. Ed er areguard las dimensiuns da la fatschenta cun uss fin a 20 collavuraturas e collavuraturs vegnia plaunsieu stretg en a Ziràn. Ma anc giaja bain ed engrondir na saja actualmain anc nagin tema.