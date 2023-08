Las pendicularas dad Arosa Lai serran l'onn da fatschenta 2022/23 cun in gudogn da 1,2 milliuns francs. Quai saja il segund meglier resultat da l'istorgia da las pendicularas. L'onn avant era anc sa resultà in gudogn da passa 2,2 milliuns, sco las pendicularas communitgeschan. La svieuta è ida enavos per bun 2% sin anc 36,5 milliuns francs.

En tut hajan las pendicularas registrà l'enviern 1,28 milliuns giasts (emprimas entradas). Quai saja in bun resultat areguard la purschida reducida pervia da la mancanza da naiv. Il svilup da la stagiun da stad saja ì in zic enavos. Las 200'175 emprimas entradas la stad muntian al terz meglier resultat, che correspundia plinavant a la media da tschintg onns.

Sfidas pervia da la mancanza da naiv

La stagiun d'enviern saja stada ina sfida: Durant l'entira stagiun hajan ins gì uschè pauca naiv sco anc mai dapi il cumenzament da las mesiraziuns. Ultra da quai hajan ins gì da cumbatter cun pretschs d'energia e d'aua che sajan creschids, uschia ch'il manaschi haja gì dapli custs d'ennavar ch'auters onns. I saja stà fitg pretensius da far pront il territori da skis, sco las pendicularas scrivan vinavant. Ennavar las pistas saja indispensabel per ina buna stagiun da skis, sco il CEO Thomas Küng ha ditg en la communicaziun.