El è il magnet turistic da Savognin: Il Lai Barnagn che attira di per di blers giasts. Fertant ch’il kiosc dal lai è en il fratemp puspè avert suenter la pausa d’enviern, n'èsi il mument betg anc pussibel da nudar pervia dal coronavirus.

Stagiun da far bogn

La vischnanca da Surses ch’ha elavurà in concept da protecziun per il Lai Barnagn spera, ch’ins possia proximamain puspè lubir dad ir a nudar en il lai. Il president Leo Thomann quinta e spera ch’i pudess anc questa mesemna dar levgiaments da la Confederaziun. Il pli tard cura ch’ins po puspè nudar, vegnian lura era avertas las gardarobas per sa midar.

I na saja però betg da quintar cun grondas fullas en las gardarobas, cunquai ch’ils blers che visitan il lai gnanc na dovrian quellas, è il president persvadì. Gia avert è il kiosc dal lai. Per quel valan las prescripziuns da las ustarias. Uschia è tranter auter vegnì schlargià il spazi tranter las maisas, e giun plaun è marcà la distanza ch’è da tegnair en colonnas.