Il problem è il suandant: La situaziun cun ils blers töfs da naiv che curseschan da Tigignas a Radons na cuntenta betg. Quests vehichels da naiv nizzegian per part la pista da skis e scursalar, tge ch’è dispitaivel ord vista da la segirtad.

Nova ruta per töfs da naiv

Per l’enviern proxim ponderescha la vischnanca da Surses ussa ina nova soluziun. L’idea è che tut ils töfs da naiv, sco era il servetsch da taxi cun töf da naiv, giessan betg pli da Tigignas sur Malmigiucr a Radons. Da nov cursassan quels sin il traject nua ch’il bus public va oz – vul dir da da Savognin sur Parnoz enfin a Radons. Ina cumbinaziun da duvrar la via da Savognin a Radons per il bus e per ils töfs da naiv, quai na saja nagina opziun per la vischnanca. Tenor il president communal da Surses Leo Thomann saja la raschun, ch’ils töfs da naiv dovrian dapli naiv, e per il bus saja meglier, sche quel curseschia cun pauca naiv. Empè dal bus pudessi però dar in töf da naiv public. Sche la vischnanca sa participass vi dal taxi da naiv public, quai n’è betg anc cler.

Pendicularas beneventan midadas planisadas

Tar las Pendicularas da Savognin beneventass ins, sch’ils töfs da naiv na cursassan betg pli sin la pista tranter Malmigiucr e Radons. Sco quai ch’il directur administrativ Christoph Passecker scriva sin dumonda dad RTR, beneventian las pendicularas ord vista da la segirtad, ch’ils töfs da naiv pudessan en l’avegnir cursar sin in atgna via, e betg pli nizzegiar la pista.