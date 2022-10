La vischnanca da Surses vul reveder sia constituziun communala. Tge midadas ch‘èn giavischadas pon las votantas ed ils votants exprimer en in questiunari.

Ina da las dumondas è, sch‘i duess dar in referendum facultativ, cun il tal che decisiuns da la radunanza communala da grond‘impurtanza duessan ir a l’urna sch’in tschert dumber da votantas e votants pretenda quai. Per exempel pon quai esser midadas da leschas, il quint communal u la fixaziun dal pe da taglia. In’autra dumonda è sche la cumissiun da bajegiar duess survegnir daplirs dretgs da decider.

Parlament betg giavischà

A la radunanza d’orientaziun da glindesdi saira, ha la vischnanca da Surses plinavant infurmà ch’ella refusia d’introducir in parlament communal. En quest connex hai dà divers votums da votantas e votants che beneventassan in parlament. Dallas votantas e votants hai dà divers votums che beneventassan in parlamaint. Autras vuschs han dentant ditg ch'in parlament retardass bleras fatschentas e tut daventass bler pli cumplitgà. La revisiun parziala dalla constituziun communala duess ir en votaziun la premvaira da l’onn proxim.