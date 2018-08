L’intendant dad Origen vul nizzegiar il schlantsch dal Premi Wakker per projects futurs. Perquai saja uss il mument ideal, da promover in ulteriur project en il Surses, numnadamain la sanaziun da l'hotel istoric Liun. Per quella sanaziun ha Origen lantschà avant curt in’acziun da collecta. «Origen n’è betg ina instituziun veglia che piglia encunter quest premi per prestaziuns che nus avain fatg avant 300 onns – nus datti uss circa 15 onns e nus vulain prender quest premi – che duai intimar tar novas ovras – e dar l’attenziun ch’ins ha dà a substanza veglia uss a l'hotel Liun a Mulegns», di Giovanni Netzer.

Premi Wakker duai avair in effect persistent

En la vischnanca da Surses èn ins conscient, ch’il premi Wakker duess avair in effect persistent, e betg mo in effect a curta vista. «Ins ha pussaivladads da chattar pli tgunsch investiders per sanar objects vegls, ed ord quest punct da vista ves jau ch’igl è avant maun in grond potenzial en il Surses – era a Riom – da bajegiar ora enavant tut l’infrastructura enturn il festival cultural Origen», ha ditg Leo Thomann, il president communal.

«Grazia il premi va tut pli spert»

Er tar la Savognin Beiva Alvra Turissem SA èn ins da l’opiniun, ch’il Surses po profitar ferm dal Premi Wakker. Linda Netzer, la responsabla per il svilup di: «Ussa è lantschada in’iniziativa da renovar l’hotel ma era da pensar da nov a l’entira val e da reanimar ella, quai na fiss senza Premi Wakker betg pussaivel da realisar – franc betg en questa furma ed er betg uschè spert». Ord Questa vista è la turisticra persvadida, ch’il Premi Wakker saja ina gronda schanza, cun quai ch’i dettia per la glieud en la val novas perspectivas.

RR actualitad 17:00