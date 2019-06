Nov president per uniun da mastergn

Sco quai che Patrick Thurner ha ditg, veglia el cuntinuar cun la via che saja gia vegnida instradada avant in pèr onns. Ins veglia restar activ politicamain per pudair influenzar chaussas che pertutgian il commerzi e la mastergnanza:

Plinavant ha la radunanza generala da l’uniun elegì en suprastanza da nov Pirmin Cotti ed Irene Kolb, confermads èn vegnids Karin Hersche e Giancarlo Cavegn.

L’uniun ha diversas activitads regularas. Uschia organisescha ella mintg’onn la fiera «Scuntrada» a Savognin ed in ensolver cuminaivel il zercladur. Plinavant onurescha l’uniun mintg’onn ils emprendists ch’han finì lur emprendissadi.

