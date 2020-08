Il vitg da Ziràn-Reschen quintava gia l'onn 1880 337 abitantas. Oz èn quai ca. 400 persunas che vivan en il vitg da la Val Schons che giascha sin 945 m s.m. Nus essan ids in zic tras il vitg e las avain purtretà.

Maletg 1 / 14 Legenda: Andreetta Schwarz Andreetta Schwarz è ustiera da la singula ustaria a Ziràn. Ella na discurra betg rumantsch, però chapescha in zic damai che sia tatta discurriva adina rumantsch cun ella. En si'ustaria serva ella ses capuns, ch'han gudagnà ina medaglia d'aur il 2013 sco meglier product regiunal. Il recept dals capuns dad Andreetta Schwarz resta dentant in secret. RTR, Seraina Derungs Maletg 2 / 14 Legenda: Gierina Mark La giuvna da 16 onns fa l'emprendissadi da pura. RTR, Seraina Derungs Maletg 3 / 14 Legenda: Anni e Jakob Clopath L'anteriur pot da Ziràn, Jakob «Kobel» Clopath cun sia dunna Anni. RTR, Seraina Derungs Maletg 4 / 14 Legenda: Jakob «Kobel» Clopath Bunamain 45 onns è el stà en la medema plazza sco pot e di cun in surrir: «Jau sun stà postin cun pel ed ossa». RTR, Seraina Derungs Maletg 5 / 14 Legenda: Anni Clopath Anni Clopath, dunna da l'anteriur pot da Ziràn, è oriundamain da l'Austria, dal Salzburgerland. RTR, Seraina Derungs Maletg 6 / 14 Legenda: Emilia Gadient-Clopath Creschida si è Emilia Gadient-Clopath a Ziràn en ina famiglia da purs. Per ella era cler, ch'ella vul daventar in di nagut auter che pur. Ella na saja mai stada ina dunna da chasa. Ensemen cun ses um e ses figl fan els il puresser cun bun 40 bestgas. RTR, Seraina Derungs Maletg 7 / 14 Legenda: Patrick Müller Oriundamain vegn Patrick Müller da Susch en Engiadina Bassa. Ma sia dunna Chantal, lezza è ina oriunda da Ziràn, ina Cajöri. Ed il spezial vi da questa schlatta è, ch'i dat be var 40 Cajöri's. Tuts oriunds da Ziràn. Bun la mesadad vivia en l'America. RTR, Seraina Derungs Maletg 8 / 14 Legenda: Christ-Andri Hassler Quai ch'il bab Christian Hassler ha cumenzà avant bun 35 onns en ina garascha è uss ina fatschenta cun ina svieuta annuala da bun 3 milliuns francs. E dapi var trais onns e mez ha il figl Christ-Andri Hassler pli u main surpiglià il timun. RTR, Gion Gieri Flepp Maletg 9 / 14 Legenda: Elsbeth Iseppi-Cantieni Gia da buoba ha Elsbeth Iseppi-Cantieni vulì daventar ustiera. E quest siemi è lura era ì en vigur. Ella ha avert ensemen cun ses um Celso il 1981 l'ustaria Pro l'ava a Ziràn. Avant ha ella manà la Posta Veglia, pli ensi en il vitg. RTR, Seraina Derungs Maletg 10 / 14 Legenda: Elsbeth Iseppi-Cantieni Elsbeth Iseppi-Cantieni en si'ustaria pli baud. RTR, Seraina Derungs Maletg 11 / 14 Legenda: Felix Nöthiger «Jau na sun betg chastellan mabain pedel...», di Felix Nöthiger da sasez. Oriundamain da Turitg, abita el uss en la regiun ch'el enconuscha entant bain. 50 onns ha el numnadamain restaurà e reconstruì la ruina dal chastè Haselstein sur Reschen. RTR, Seraina Derungs Maletg 12 / 14 Legenda: Petra Lanicca Petra Lanicca n'abita betg a Ziràn ma lavura là ed enconuscha quasi mintgin sco vendidra en il Volg. RTR, Gion Gieri Flepp Maletg 13 / 14 Legenda: Marianna Patscheider Ella guarda ch'ils millis da turists chattan la dretga explicaziun dals 153 renumads purtrets en la baselgia renumada da S. Martin. RTR, Seraina Derungs Maletg 14 / 14 Legenda: Andreas Danuser El vegn da Tusaun, ma lavura sco actuar communal a Ziràn. RTR, Seraina Derungs

Cun ina u l'autra persuna avain nus discurrì pli en detagl

