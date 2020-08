Paolo Giacometti, il president dal Parc Ela ha ditg envers RTR, ch’i saja in’impurtanta incumbensa per in parc da natira da cultivar e mantegnair la cuntrada, ed uschia era ils mirs sitgs che sajan in element istoric. I valia da mantegnair questa perditga. E quai betg mo ord motivs ecologics, mabain era ord motivs istorics. Ils mirs raquintian ensemen cun la cuntrada ina istorgia ed i valia la paina da sa dar giu cun questa istorgia.

Mirs èn impurtants per la biodiversitad

A Bravuogn Buorchas èn ils davos onns vegnids sanads radund 265 meters mirs sitgs, sulet questa stad eran quai radund 80 meters. Ils mirs sitgs da Buorchas hajan gì diversas funcziuns, ha ditg Dino Augustin, expert da mirs sitgs dal Parc Ela. Entschet haja tut cun prender davent la blera crappa or da las pastgiras per avair dapli erva, e suenter hajan ils purs nizzegià la crappa per construir mirs che tegnan enavos il terren e per tegnair la via stabila.

En in auter lieu da Buorchas hajan ils mirs gì la funcziun da tegnair ensemen la muaglia cura che quella gieva d’in lieu en in auter. Ils mirs sitgs sajan impurtants era per ils animals, sco pitschens insects, rustgs, serps e mieurs, era dettia quai utschels che fetschian lur gnieus en las rusnas dals mirs, ha ditg Dino Augustin.

Era en l'avegnir vegnan sanads mirs sitgs

Il Parc Ela vegn a sanar era en l’avegnir mirs sitgs: Per ils onns 2020-23 planisescha il Parc Ela da sanar 1200 meters mirs sitgs, per part saja la finanziaziun gia garantida scriva il parc. Ils davos diesch onns ha il Parc ela investì 1.2 milliuns francs en ils mirs sitgs. 15% ha pajà il parc, il rest è vegnì finanzià dal maun public e da fundaziuns e sponsurs.