L'hotel Grava vegn manà da la fundaziun privata JUFA Hotels Österreich GmbH da Graz. En l’entira Europa maina l’interpresa gia dapli che 60 hotels, quel da Savognin vegn ad esser l’emprim en Svizra. Ils responsabels da l’interpresa JUFA hajan sa laschà persvader dal potenzial turistic en la regiun dal Surses, vegn l’interpresa citada en la communicaziun. Purschidas sco il Parc Ela, il Festival cultural Origen e las diversas purschidas da stad e l’enviern hajan inspirà ils responsabels da JUFA talmain, ch’els hajan fatg in contract da locaziun per ils proxims 25 onns cun l’investider da l'hotel.

Il Grischun sco chantun da turissem e Savognin sco lieu enconuschent da skis, è ina buna destinaziun per nossa gruppa en mira, ed jau crai era che la regiun charmanta cun pliras linguas ed ina colliaziun en Engiadina èn bunas premissas per noss emprim hotel en Svizra

Era l'investider è enconuschent

L’investider da l'hotel che custa radund 19 milliuns francs è la ITW Ingenieurunternehmung AG da Balzers dal Principadi da Liechtenstein. L’interpresa haja 40 onns experientscha cun la planisaziun e realisaziun d’abitaziuns ed edifizis da mastergnanza. Tranter auter ha la firma reavert in bogn Mineral a St. Margrethen SG, ed a San Murezzan saja en planisaziun in project ensemen cun la clinica Gut.

Las premissas a Savognin èn excellentas – Savognin è forsa betg uschè enconuschent sco Arosa e Lai u auters lieus dal Grischun, ma igl è in pitschen e bel lieu da turissem cun grond potenzial, ed il pli impurtant è ch’ils responsabels al lieu vulan sviluppar enavant Savognin turisticamain

Construcziun modulara

Maletg 1 / 3 Legenda: Visualisaziun da l'hotel Grava, che vegn construì dasper il flum Schletg da manaivel da la staziun da val da las pendicularas da Savognin. MAD Maletg 2 / 3 Legenda: Il hotel vegn construì dal maun dretg dal flem Schletg. RTR, Federico Belotti Maletg 3 / 3 Legenda: Visualisaziun da l'hotel Grava. MAD

Construì vegn l'hotel da quatter stailas da la Uffer SA, ch’è era responsabla per il mobigliament da l'hotel. Construì vegn tenor il sistem da moduls Quadrin. Gronda paisa vul l’interpresa da Savognin metter sin il bajegiar cun lain. Tant sco pussaivel duain vegnir duvrads pigns e lareschs dal Surses e dal conturn dal Parc Ela. Stgaudà duai l'hotel vegnir cun resgiadira da l’industria da laina regiunala. L'hotel vegn ad avair 75 chombras e 200 letgs cun ustaria, zona publica da wellness, fitness e locals per seminaris. Per ils uffants datti in’atgna zona per far termagls.

