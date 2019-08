La via en Val d'Avras tranter Innerferrera e Cresta è vinavant serrada. Perquai che la bova, ch'è vegnida giu sin via, sto vegnir rumida davent. Il mument è la Val d'Avras mo cuntanschibla cun helicopters u a pe. Perquai è il correspundent dal Grischun Central sa mess en viadi a pe.

Per arrivar a Giuf è noss correspundent, Federico Belotti, chaminà la mesemna davent da Bivio sur il Stallerberg – ina tura da trais uras. Da Giuf è el arrivà oz gievgia a bun'ura cun l'auto da posta fin ad Avras Cröt, nua ch'el ha pudì discurrer cun il president communal, Kurt Patzen:

Sco che Patzen ha declerà, piglia la glieud ad Avras la situaziun actuala cun ina tscherta levezza. Per garantir a la glieud dad Avras da pudair ir a la lavur, ha la vischnanca drizzà en ina punt d'helicopter. Per ina contribuziun da 40 francs pon abitants e turists sgular or da la val isolada.

Las curunas en il Volg èn emplenidas

Sco che Christian Rösli ha declerà ad RTR, saja il provediment cun mangiativas per la Val d'Avras organisà fitg bain:

Sias empustaziuns arrivan fin a Calantgil (Innerferrera) cun il camiun e davent da là cun il helicopter fin ad Avras Cröt. La vischnanca organisescha lura il transport fin en butia.

I dovra mintgatant in pau dapli organisaziun

La pura da Madris-Avras, Julia Patzen-Tscharner, na senta betg bler da quai che la via è serrada, i dovria en tscherts cas in pau dapli organisaziun. Cunquai ch'els sajan disads dad esser serrads giu mintgatant l'enviern, hajan els er avunda reservas da mangiativas en chasa:

Per che ses uffants possian visitar il Circus Lolipop, ch'è il mument a Donat, han els dentant stuì ir in toc a pe. Sche la via è anc serrada, cura ch'ils uffants turnan dals dis da circus, possian els persuenter far il viadi cun l'helicopter.

