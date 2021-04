Concret vai per radund 5'000 meters quadrat terren en ina zona da guaud ch’èn en possess da la vischnanca burgaisa. Tenor ina planisaziun da test che la vischnanca politica ha laschà elavurar, pudessan radund 1'300 meters quadrat en la zona da guaud vegnir nizzegiads per il diever dal commerzi en detagl. E gist quai vesa la vischnanca da burgaisa sco problem: Marcus Lenz ha dubis ch’i vegnia lubì d’enzonar ina relativ gronda surfatscha da guaud per nizzegiar quella per il diever commerzial.

Signals positivs da Cuira

La vischnanca politica è da l’opiniun che quai pudess vegnir lubì: Sco quai ch’il president communal Aron Moser ha ditg, haja dà signals positivs dal chantun. La fatschenta vegnia ussa inoltrada al chantun, cun ina resposta quinta la vischnanca en radund in mez onn. Il mument n’èsi gnanc anc cler sch’il project da la nova chasa da vegls cun abitaziuns per seniors duess insumma cumpigliar era spazi per ina u pliras butias: Anc il matg vegnia il cussegl communal a discutar surlonder, uschia Aron Moser. Tenor il president saja senz’auter era pussaivel da realisar il project senza butias.

Vischnanca burgaisa è pronta da dar terren

Uschespert ch’il chantun ha decidì davart la midada da zona, vul era la vischnanca burgaisa puspè sa participar vi dals discurs. I saja impurtant, ch’il project per ina nova chasa da vegls cun abitaziuns per seniors possia vegnir realisà uschè spert sco pussaivel, ha ditg il president dals burgais Marcus Lenz. Ins saja pront da dar terren a la vischnanca politica sche quella dovria el – e tenor ina cunvegna gia existenta na duvrassi gnanc ina votaziun dals burgais.