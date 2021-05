L’uniun da commerzi e mastergn da Lai recumonda da refusar la nova lescha da turissem che va en votaziun ils 13 da zercladur. En in inserat èn cumparids ils motivs. Tranter auter vegn crititgà che tscherts commembers stoppian paja tranter 60% fin 300% dapli taxas en congual cun la lescha actuala.

I na possia betg esser ch’in hotel da duas stailas che paja oz 9000 francs ad onn sco taxa da turissem paja en l’avegnir dapli che 30’000 francs, ha ditg Gion-Reto Paterlini, il president da l’uniun da commerzi e mastergn Lai. L’uniun avessi beneventà sche las taxas vegnissan era en l’avegnir incassadas tenor il dumber da pernottaziuns, e betg cun pauschalas. Tenor Paterlini saja quai malgist era sch’in hotel fetschia ina renovaziun pli gronda u sch’in hotel haja pli paucs giasts sco per exempel cun la pandemia da corona.

«La lescha è gista»

Il president communal da Vaz Aron Moser vesa quai auter. El di che la nova lescha da turissem saja gista. E betg tuts stoppian pajar dapli cun la nova lescha. I saja era pussaivel che hotels e possessurs pajan schizunt pli pauc en l’avegnir. Tgi che lavuria bain, quel sappia schizunt profitar da la nova lescha, uschia Moser. En il messadi pertutgant la votaziun a l’urna datti divers exempels: Uschia ha la vischnanca da Vaz calculà ch’in hotel cun 80 letgs e 26'000 pernottaziuns ad onn paja da nov 8% dapli taxas per il turissem (oz: 100’110 francs, cun nova lescha: 108’100 francs), ed in alloschi per gruppas cun 80 letgs e 7000 pernottaziuns paja perfin 8% pli pacas taxas (oz: 14’025 francs – cun nova lescha: 15’300 francs).

«I na dovra gnanc ulteriuras entradas»

In’auter punct da critica envers la nova lescha da turissem, èn las entradas supplementaras da prest in milliun francs ad onn, che la vischnanca vul incassar cun la nova lescha. Gion-Reto Paterlini è da l’avis, che la situaziun finanziala da la vischnanca da Vaz saja uschè buna, ch’i na dovria gnanc ulteriuras entradas. Aron Moser respunda sin quai: «Las votantas ed ils votants ston ponderar bain, sch’els vulan en l’avegnir sco enfin qua pajar 100% da l’infrastructura turistica sur daners da taglia, u sch'els vulan betg en l’avegnir finanziar ina part da l’infrastructura turistica cun la nova lescha da turissem».