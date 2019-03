La stad sitga 2018 ha gì ina gronda influenza sin il pretsch da la biestga. Cunquai che la fiera è surchargiada cun muvel dapi l'atun è il pretsch sa sbassà. Quai è era stà in tema actual durant la fiera da biestga a Cazas. Cun la primavaira dess dentant era il pretsch sa revegnir.

La stad 2018 vegn anc restar ditg en la memoria da blers purs. Cun la gronda setgira da l'onn passà hai dà ina gronda mancanza da pavel. Alura hai dà duas pussaivladads: Cumprar pavel char ni reducir il dumber da muvel. Uschia han blers purs prendì la decisiun da vender muvel. Quai ha lu gì la consequenza ch'il pretsch per la biestga da niz è crudada en il tschaler.

Maletg 1 / 3 Legenda: Tgi fa la meglra offerta a la fiera da biestga en la Bündner Arena a Cazers? RTR, Lukas Quinter Maletg 2 / 3 Legenda: L'aucziunari Matthias Süess da Son Gagl è persvadì ch'el pretsch s'auza en la primavaira. RTR, Lukas Quinter Maletg 3 / 3 Legenda: Christian Parli, manader da la societad «graubündenvieh» ha bler da far dapi l'atun. RTR, Lukas Quinter

En media 300 francs pli pauc

«La setgira ha segir influenzà il martga» – declera il manader da «graubündenvieh» Christian Parli – «Vis en total èn ils pretschs sa reducids per tadund 300 francs». La mendra situaziun saja dentant stada durant l'atun passà.

Il pretsch per ina vatga normala è sin buna via da sa revegnir sin enturn 3'000 francs

L'aucziunari dal di Matthias Süess, di ch'el ha fatg stim ch'il pretsch e la dumonda s'auzan puspè plaunsieu. Quai ha el constatà gia en la bassa ed craja che quai vegn era bainbaud esser il cas en il Grischun. «Il pretsch per ina vatga normala è sin buna via da sa revegnir sin radund 3'000 francs. Tut tenor tge qualitad pajan ins per ina vatga sauna e buna bainspert dapli»

