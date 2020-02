In sguard sin in set da film

In set da film è savens bler pli grond che quai ch’ins pensa. La finala vesain nus gea mo quai che la camera prenda si e betg tge che marscha uschiglio anc dasperas.

Persunas ch’ins emblida savens

Per exempel la designra da costums, quel ch’è responsabel per la glisch ma era quella persuna che mira che tuts han da mangiar, l’assistentA da l’um/dunna da camera, quel che mira ch' il magiel aua ha adina en tuttina bler aua, l'assistent u l'assistenta da la reschia ed anc bleras autras persunas èn responsablas che tut funcziunescha sin in set da film.

Maletg 1 / 4 Legenda: Era pintgas producziuns dovran ina gronda squadra sil set.. ..els èn responsabels per pliras caussas - tranter auter per il focus da la camera durant ch'ella è vid filmar. (sin in set din film curt cun pauc budget) MAD Maletg 2 / 4 Legenda: Insatge ch’ins emblida gugent – ils tecnicists da la glisch.. ..els tranter auter responsabels che tut è illuminà uschia co è sto, ma era ch’è vesa ora natiral e che las chazzolas chaschuna per l’endretg effect da colur. (sin in set din film curt cun pauc budget) MAD Maletg 3 / 4 Legenda: La gardaroba e mascra èn era fitg impurtantas.. ..ils/las artistAs da make-up ed ils/las costumistAs èn era durant il filmar responsabla dad adina puspè drizzar il resti e mirar ch’il make-up sesa. (sin in set din film curt cun pauc budget) MAD Maletg 4 / 4 Legenda: Il reschissur è vid discutar cun l'um da camera tge ch'el sto exact filmar co. (sin in set din film curt cun pauc budget) MAD

Differenza tranter gronds e pitschens sets

In grond set da film sco quel da «Moskau einfach!» n’è en sasez betg fitg bler pli grond ch’in dad ina producziun d’in student da film. La differenza è simplamain il budget che quels dus sets han. Sin in set grond gudognan ils acturs, la squadra e perfin ils statists. Sin in set d’in film cun in pitschen budget lavuran blers dentant gratuitamain. Igl è percunter era pli famigliar e forsa era pli fitg ina chaussa dal cor. Ils blers sin uschè in set èn savens tranter 20 e 25 onns vegls ed uschia pli giuvens che quels sin in set sco «Moskau einfach!».

Co vegnir tar ina rolla?

I dat pliras paginas, nua che rollas vegnan scrittas ora ed ins po s’annunziar – per exempel: studentfilm.ch

Bajegiar si ina rait cun glieud ord il mund da film

Entschaiver cun rollas da statists che vegnan savens scrittas ora en l'internet

Simplamain empruvar e gughegiar dad ir a castings

