Lüthi und Blanc, Schellen-Ursli ed Amur senza fin. Tut films e serias ch’ins enconuscha en Svizra e nua che Tonia Maria Zindel ha giugà ina rolla. Sco igl è savens il cas na daventan ins betg dad in di a l’auter renumà. Era per Tonia Maria Zindel èsi stà in svilup.

Durant il temp da studi a la scola d’acturs a Turitg haja ella gì paucs engaschis. Suenter il studi saja ì grad a grad si. Cun la seria «Lüthi und Blanc» è ella vegnida scuverta. Dentant era sco actura renumada datti bleras sfidas ch’ins frunta mintgadi.

Differenzas tar la paja

L’inegualitad tranter um e dunna saja era ina problematica en la branscha da film. Gia baud en sia carriera haja Tonia Maria Zindel chattà ora, ch’ils umens gudognian per il solit dapli daners. Perquai miria ella adina da pudair negoziar la gascha cunter ensi e da sa defender.

Nagina lavur da 0815

La lavur d’actura na saja betg ina lavur, nua ch’ins cumenzia da las otg e che giaja fin las tschintg cun ina paja fixa a la fin dal mais. Pervia da quai saja impurtant da tegnair ora las antennas e da prender las schanzas che sa dettian. Sin il martgà dettia numnadamain dapli rollas per umens che per dunnas. Quai fetschia la fiera pli cumbattida. Ella è engraziaivla ch'ella ha gia baud pudì far part da producziuns naziunalas ed internaziunalas.

Avair ina pel dira

Tar tscherts castings guardia la schuria cunzunt fitg, ch’ins correspundia al profil da la rolla, raquinta Tonia Maria Zindel. Ella haja gia gì situaziuns, nua ch’ella haja stuì tadlar ch'ella saja memia bella, memia grossa, ils egls hajan la colur faussa u che ses dialect na plaschia betg. Quai sajan muments che tutgian persunalmain. I dettia magari chaussas ch’ins stoppia tegnair ora sco actura.

Dapi l’uffanza è Tonia Maria Zindel stada fascinada da la professiun d'actura. E quai n’è betg sa midà. Ella sustegnia tut las giuvnas e giuvens che giogan cun il patratg dad era daventar actur da professiun. I saja impurtant da far quai ch’ins fetschia gugent en la vita.

