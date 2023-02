cuntegn

Lieus d’inscunter d’urgenza - Nua che Grischunas e Grischuns pon ir en cas d’urgenza

Sche la rait da telefon, radio e televisiun u autras vias da communicaziun èn interruttas – ha uss mintga vischnanca grischuna almain in lieu d’inscunter d’urgenza per la populaziun. Il chantun ha introducì in nov concept d’urgenza.