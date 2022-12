Muntada per il Grischun

audio Co la regenza valitescha las mesiras da spargnar energia 03:12 min, ord Actualitad dals 29.11.2022. laschar ir. Durada: 3 minutas 12 Secundas.

Plan da quatter fasas

Sch'ins guarda sin il plan da quatter fasas dal Cussegl federal, stuessan las pendicularas adattar lur purschida il pli tard davent da la fasa trais. Lura dessi contingentaziuns ed els stuessan limitar il temp d'avertura ni betg laschar ir tut ils indrizs. I saja impurtant ch'i dettia in plan e ch'ins fetschia ponderaziuns co reagir sch'i na dettia betg avunda energia, manegia Silvio Schmid da l’arena da skis Andermatt-Sedrun. Da far naiv artifiziala na veglian els dentant exnum betg stuair desister.

Legenda: Las mesiras ch'èn en consultaziun. Confederaziun

Radunanza generala da las pendicularas grischunas

Cun producir naiv artifiziala pon ins controllar las ristgas per il turissem quest onn, è il president da las pendicularas grischunas, Martin Hug, persvadì. Tar la radunanza preschenta el la vista da las pendicularas grischunas sin la proxima stagiun.

Las pendicularas grischunas vesan las crisas sco ina schanza. Tras la crisa da Covid-19 hajan las pendicularas emprendì da sa concentrar sin soluziuns pragmaticas e facturs ch’ins possia influenzar. Quai ha ditg il president Martin Hug a la radunanza generala da las pendicularas a Breil en la Surselva.

Pli gugent bogns cuverts fraids, che nagina naiv artifiziala.

Grazia als indrizs da far naiv saja il ristg economic da la pli gronda part dal turissem sut controlla, uschia Hug vinavant. E cun ils gudogns or da la stagiun d'enviern pon ins sviluppar a lunga vista era la fatschenta da stad, e vegnir main dependents da l'enviern.

Tar la radunanza è Martin Hug vegnì reelegì sco president da las pendicularas. Da nov en la suprastanza èn plinavant Hans-Christian Bernet e Curdin Caprez.

audio Preparativas e spetgas en vista a la stagiun 03:18 min, ord Actualitad dals 26.11.2022. laschar ir. Durada: 3 minutas 18 Secundas.

En vista al stgaudament global e la mancanza d'energia

En il rom dad ina task force d'energia han las pendicularas grischunas prendì 90 mesiras da sa preparar sin l'enviern. Las pendicularas sajan partenaris impurtants per la midada sin energias persistentas. Els hajan gia lingias d'energia e vias en il territori muntagnard.

I dettia tenor Berno Stoffel, il directur da las pendicularas svizras, gia bleras pendicularas che dovran energia or da funtaunas persistentas, per evitar auts pretschs d'energia. La branscha veglia nizzegiar la situaziun actuala per rinforzar l'atgna producziun d'energia, di Stoffel.

Plinavant declera Hug ses sustegn per il «Green Deal» da la regenza grischuna, per remplazzar energia da carburants fossils cun energia or da funtaunas persistentas.

Er ils represchentants èn optimistics

Ils represchentants da las singulas pendicularas grischunas miran cun optimissem en il futur. La situaziun na saja betg pli uschè critica sco era gia, di per exempel Beat Zenklusen da las Pendicularas Breil, Andiast e Vuorz. Els n'hajan enfin ussa betg stuì prender mesiras spezialas, di era Andri Poo da las Pendicularas Scuol. Impurtant saja ch'ins sappia tgè far en cas che la situaziun vegniss pli critica, uschia Markus Meili da la Engadin St.Moritz Mountains SA.