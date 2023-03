Davent dal cumenzament da la stagiun d'enviern enfin la fin da favrer è il dumber d'osps sa reducì per 3,1%, cumpareglià cun l'onn avant. Sch'ins cumpareglia cun la media da tschintg onns sa resulta dentant in plus da 3%. L'organisaziun che represchenta 23 pendicularas accentuescha dentant en sia communicaziun, ch'i dat grondas differenzas tranter territoris u interpresas cun e senza indrizs da far naiv e ch'ins possia far il quint final pir a la fin da la stagiun.

Il svilup sur la media en l'Engiadina è per l'ina d'attribuir a l'autezza sur mar da la regiun cun las bunas premissas climaticas, e da l'autra a la collavuraziun da Samignun ed Ischgl che funcziunia suenter la pandemia puspè senza restricziuns.

Sco Pendicularas Grischun scriva vinavant, saja uss anc memia baud per sa legrar. La naiv natirala che manca fin dato e las temperaturas creschentas muntian en spezial quest onn ina gronda sfida.