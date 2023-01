Malgrà l'aura miaivla èn las Pendicularas grischunas cuntentas cun il cumenzament da la stagiun. En cumparegliaziun cun l'onn passà datti in minus da 5% tar il gudogn da transport e bunamain 20% pli pauc entradas.

Ils dis da festa èn impurtants per las pendicularas. Da l'entschatta da la stagiun fin ils 31 da december tiran las Pendicularas grischunas in facit positiv, malgrà cifras pli bassas. En bunamain tut las regiuns è il gudogn da transport pli bass che l'onn passà durant il medem temp. Sulettamain l'Engiadin'Ota ha pudì tegnair las cifras.

Il president da las Pendicularas grischunas, Martin Hug, numna la pussaivladad da far naiv artifiziala ina «assicuranza da casco cumplaina» per ils territoris. I sa mussa che cunzunt destinaziuns pitschnas, senza pussaivladad d'ennavar han da cumbatter.

Gronda rusna tar las entradas

Ils 5% pli pauc gudogn da transport correspundan a bunamain 20% pli paucs giasts per l'entschatta da la stagiun. I dat dentant grondas differenzas tranter las regiuns. Il Grischun Central (cun Arosa e Lai) dumbra bunamain 30% pli paucs giasts che l'onn passà.

La stagiun 21/22 è dentant er stada excepziunalmain buna. Cumpareglia cun ils davos tschintg onns na vesi betg pli or uschè mal. Er sche las entradas èn er lura anc pli bassas, è la svieuta quasi creschida en tuttas regiuns.

Midada cumpareglià cun la media 2016-2021 cumpareglià cun media 2011-2021 Engiadin'Ota +6,8% +15,8% Engiadina bassa +9,8% +9,7% Surselva -4,3% +5,5% Grischun central +2,8% +8,7%

Las cifras da las Pendicularas Grischunas cumpiglian 23 interpresas, e cun quai 90% dal martgà en il Grischun.

Er pendicularas svizras cumenzan cun minus

Cumpareglià cun la stagiun da l'onn passà, è il start da quest onn stà en l'entira svizra plitost flaivel. In minus da 24% hai dà tar las emprimas entradas sco er in minus da 9% tar la svieuta. Raschun èn las temperaturas miaivlas suenter Nadal, che han sfurzà intgins territoris da skis en regiuns pli bassas da serrar. Ma er ils dis da firà ch'èn crudads quest onn sin las fins d'emna hajan scursanì la stagiun. Cumpareglià cun la media dals ultims 5 onns hai dà 11% pli paucas emprimas entradas. La svieuta è en la media dals ultims onns.

Destinaziuns en regiuns pli autas profiteschan

Sco las Pendicularas Svizras scrivan en lur communicaziun, hajan territoris da skis sin sur 2'000 meters sur mar pudì profitar quest onn. Quels territoris han pudì nudar lev dapli entradas ed er in zic dapli svieuta che la stagiun 2021/22. Ellas giaschan er en la meda da 5 onns sur la media. Tut ils auters territoris ensemen nodan in minus da 30% tar las emprimas entradas e passa 10% tar la svieuta cumpareglià cun l'onn avant. Quai mussia che territoris en regiuns pli autas e cun ina buna infrastructura per ennavar, possian gestiunar bain er en envierns miaivels.