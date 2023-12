La Viafier retica spetga in onn da record: Anc mai sajan tants viagiaturs e viagiaturas stads sin viadi cun la Viafier retica. L’onn 2023 vegnia a surpassar l’onn da record 2019, communitgescha l’interpresa. Ella quinta actualmain cun in gudogn da radund 10 milliuns francs. Il medem mument dettia dentant la mancanza da persunal – surtut tar il persunal local – da far tar la viafier grischuna. Per cumbatter in’ulteriura surchargia èn vegnì definidas mesiras punctualas per l’onn 2024.

L’onn 2023 sa preschentia cun cifras fitg legraivlas, ma la vista per l’avegnir saja pretensiusa. Gronds augments da custs pervia dal svilup da la chareschia e dals tschains, pervia da la stgarsezza d'energia e pervia d'ulteriurs basegns da persunal èn be intginas da las sfidas che spetgan la Viafier retica il proxim onn. Tut quai ha sco effect augments da las indemnisaziuns. Quai sin donn e cust dal maun public (chantun e Confederaziun).

Ils programs da spargn actuals ed annunziads dal maun public ed er il «cumbat» previsibel per ils meds finanzials limitads dal maun public vegnan a pretender bler da la direcziun ed dals collavuraturs da la Viafier retica.

Adattaziuns da la purschida per la protecziun dal persunal

Tut en tut manchian a la Viafier retica 12 locomotivists e locomotivistas. La situaziun da persunal saja dapi in temp fitg precara, uschia che en il decurs da l’onn 2023 han singuls trens stuì vegnir remplazzads cun bus che remplazzan la viafier. Malgrà la recrutaziun, l'extensiun dal dumber da plazzas da scolaziun e diversas mesiras da distgargia, na saja betg reussì da mitigiar dal tuttafatg la situaziun.

Cun cor grev avain nus decis da desister quest enviern dals viadis da glina plaina, dals viadis cun locomotiva a vapur da l’Engiadina e da la Surselva sco er dals viadis trianguls da l’Engiadina.

Ulteriuras prestaziuns per locomotivists vegnan spargnadas cun lantschar il LandwasserShuttle pir la stad dal 2025. La Retica fetschia tut il pussaivel per meglierar la situaziun.