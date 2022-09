In viadi cun il tren da Mustér a Scuol dovra 1'400 uras kilowatt. Per cumparegliar: Ina chasa d'ina famigliar dovra circa 4'500 uras kilowatt per onn. Calculà sin l'entir onn dovra la Viafier retica tut en tut passa 100 milliuns uras kilowatt. Questa electricitad retira la Viafier retica da la rait ed ina pitschna part producescha ella sezza. Tranter auter cun ir cun tren, declera il manader da l’infrastructura Christian Florin.

In tren che va engiu producescha energia, quai sa numna recuperaziun. Sche trais trens van engiu vegn producì avunda energia per trair in tren ensi.

Gruppa da lavur analisescha

Per analisar nua che la firma dovra quanta electricitad e co ch'ella pudess uschiglio anc duvrar pli effizient l'energia, ha la Viafier retica creà ina gruppa da lavur. Ina impurtanta enconuschientscha saja che la Viafier retica dovria duas differentas raits d’electricitad: Ina per las lingias da tren ed ina per las staziuns da tren e biros, di Christian Florin.

audio Spargnar energia tar la Viafier retica 02:46 min, ord Actualitad dals 07.09.2022. laschar ir. Durada: 2 minutas 46 Secundas.

Nua spargnar concret?

Sper producir sez energia cun solar ed ir cun tren, dettia massa pitschens lieus nua che la viafier possia spargnar energia, di Christian Florin. Per exempel cun sminuir il stgaudament en ils trens l’enviern u las ventilaziuns la stad e duvrar lampas cun in sensur che fan be cler cura ch’ina persuna è là.

Sminuir la forza electrica ch’in tren dovra durant ch’el va è strusch pussaivel. Ins pudess sin il pli stritgar colliaziuns.

Da stritgar colliaziuns da tren saja dentant la davosa mesira che la Viafier retica prendess sch'i vegniss stretg cun il provediment d'electricitad, di Christian Florin. Enfin lura sa focussescha la gruppa da lavur sin las staziuns da tren e biros ed analisescha co ch'ins pudess là anc spargnar energia.