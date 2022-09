Cun citats da protocols da radunanzas communalas ha Donat Caduff fatg in entir cudesch. Pagina per pagina pon ins leger dad ideas e quitads dals abitants. Ins possia emprender bler sur da la politica e tge che fatschenta la glieud, di l'autur.

Protocols da radunanzas da vischnanca èn plain citats involuntarmain comics. L'artist Donat Caduff ha rimnà talas passaschas or da protocols da 40 vischnancas dals davos 15 onns. El numna quai «poesia dal profan».

audio Intervista cul autur Donat Caduff 04:29 min, ord Actualitad dals 01.09.2022. laschar ir. Durada: 4 minutas 29 Secundas.

En il cudesch nov «Das Gelbe des Eis» è raquintà ina istorgia sulettamain cun citats or da protocols da radunanzas communalas. I vegn discutà davart il luf, il feminissem, ubain era davart la colur da fermadas da bus ed il cumportament da turists.

Caracteristic è quai faible per urden e segirtad. Quai para a mai detg dominant.

Tenor Caduff ina dumonda «quasi-religiusa» en protocols da radunanzas communalas: Sal u glera per las vias l'enviern? En quest cas saja ina vischnanca vegnida ad ina schliaziun cun dumandar: Co fa la vischnanca vischinanta quai? E precis uschia na faschain nus betg.

1 / 2 Legenda: Il nov cudesch da Donat Caduff: «Das Gelbe des Eis». RTR 2 / 2 Legenda: Lectura da «Das Gelbe des Eis» cun Claudio Spescha en la Postremise. RTR

Tar radunanzas communalas discuteschan persunas cun fitg differentas vistas politicas in cun l'auter. Dentant èsi scrit en in dals protocols ch'ina persuna stima il suandant: «Er suenter discussiuns vehementas pon ins puspè guardar en ils egls in a l'auter e puspè salidar in l'auter.»