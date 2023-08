A Tavau datti in nov center da cumpetenza per las regiuns da muntogna. Uschia augmentia la Scola auta spezialisada dal Grischun la preschientscha en las regiuns dal chantun, scriva ella en ina communicaziun. La sonda vegn inaugurà il labor real Partenza/Tavau.

Quel dettia in center da cumpetenza per las regiuns muntagnardas. Per realisar projects e mesiras collavura il labor stretg cun il svilup regiunal Partenza/Tavau. Cun ses labors reals vul la scol'auta pussibilitar ina collavuraziun anc pli directa tranter la perscrutaziun e la pratica e contribuir a soluziuns per sfidas regiunalas.