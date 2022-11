En il chantun mancan spezialists e spezialistas en diversas branschas. Ina ch'è pertutgada fitg é la branscha da tgira. Per promover che dapli persunas vulan lavurar per exempel en ina chasa da tgira, en l’ospital u tar la Spitex ha il chantun midà cumplettamain il sistem da scolaziun.

Actualmain vegnan las studentas ed ils students da la Scola spezialisada superiura da tgira engaschads dal Center da furmaziun per la sanadad ed ils fatgs socials a Cuira. A partir da l'atun 2023 sa mida quai dentant. Davent da lura accumpognan las interpresas da tgira sezzas il persunal dal fatg. Ils motivs persuenter sajan per l'ina che las studentas ed ils students emprendian in mastregn e ch'il cor da quella professiun sa chatta en las interpresas sezzas. En scola emprendian els simplamain l'expertisa, declera la mainaproject Sandra Bosch.

audio Nov sistem da scolaziun en il sectur da sanadad 03:58 min, ord Actualitad dals 31.10.2022. laschar ir. Durada: 3 minutas 58 Secundas.

Midada entras Regenza grischuna

Inizià l'idea da restructuraziun ha il Cussegl grond avant trais onns. El ha dà l'incumbensa a la Regenza grischuna da procurar per avunda plazzas d'emprendissadi e da praticum per las studentas ed ils students da tgira. La regenza é perquai sa decidida da far quella midada d'engaschament. Quai ord dus motivs, di il cusseglier guvernativ e minister da sanadad Peter Peyer:

Nus avain gì discussiun cun las instituziuns da la branscha e laschà far in studi che demussa che quai é la meglra soluziun per il chantun Grischun.

Sis cuminanzas regiunalas

Per pudair porscher bunas premissas da scolaziun e d'engaschament per tuttas studentas e students én las differentas instituziuns da tgira s'alliadas en sis cuminanzas regiunalas. Quai era per garantir ch'ins haja avunda persunal qualifitgà per scolar sin tut ils champs da tgira necessaris: l’ospital acut, la psichiatria, la tgira a lunga durada e la spitex. Cun la midada dal sistem é era il process d'annunzia sa midads. Dapi in mais datti ina plattafurma online che duai simplifitgar a persunas interessadas ed a las fatschentas il process d'annunzia.

Interpresas han reagì positiv

Sch'ina persuna ha il giavisch da lavurar en il Grischun Central pudess ella per exempel far quai en il Center da sanadad Savognin u era tar la Spitex Viamala a Tusaun. Sch’insatgi vuless pli gugent lavurar en ina psichiatria po ella far quai tar ils Servetschs psichiatrics dal Grischun a Cuera. E suenter quai process d'annunzia online pon ils giavischs d'engaschament lura el meglier cas gist vegnir ademplids. Tut quai munta dentant era dapli lavur per las singulas instituziuns da tgira. La mainaproject Sandra Bosch di dentant, ch'ellas hajan reagì positiv sin la midada e ch'ellas sajan era pertschert ch'ellas sajan responsablas ch'i dettia avunda persunal qualifitgà en la tgira.