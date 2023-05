Per survegnir ina patenta da chatscha èsi obligatoric dad esser commember en l'uniun. Tar la pestga n'è quai betg uschia. Perquai saja tenor Radi Hofstetter, president da l'Uniun da pestga grischuna, grev da tegnair la glieud en las uniuns.

La vita en in'uniun n'ha betg pli la medema valur en il patratgar sco avant intgins onns.

La situaziun è dentant dapertut in pau auter. Quellas uniuns che s’engaschan dapli, han er dapli success cun recrutar novs commembers, cunzunt giuvenils.

5% dunnas

Interessant saja che 5% da las persunas en uniuns èn dunnas. Avant 10 onns saja quai stà auter. Da quel temp n'haja strusch dà dunnas che pestgavan en in'uniun. Quel svilup saja, uschia Hofstetter, er dad engraziar als umens che surmainan lur partenaria dad ir a pestga. I saja bel da vesair quel svilup.

Uniun da pestga Trun cumbatta

In'niun da pestga che cumbatta cun il dumber da commembers è quella da Trun. Els èn quasi mo pli veterans. Ed er sch'els èn anc activs, na sa veglia nagin s'engaschar pli, di Kurt Wolf, president da l'Uniun da pestga da Trun.

Mez matg hajan els planisà ina radunanza generala per discutar co vinavant. L’entira suprastanza vegnia a sa retrair e quai munta ch’els stoppian chattar ina nova. Sch'i na chattan nagin, stoppian els schelar en l’uniun. Sin la dumonda, daco ch'i va enavos cun il dumber da pestgaders, di el che quai haja en emprima lingia da far cun la mancanza dals peschs en ils flums.

Cura ch'i deva dapli peschs, hai er dà dapli commembers.

Blers sa dumondian er, daco ch'ins duess ir en in'uniun, sch'ins po er ir a pestgar senza esser commember. Er quai saja in motiv daco che bleras uniuns perdan glieud. Mo uniuns pli activas possian anc attrair dapli glieud. Per augmentar il dumber duvrassi pia dapli peschs ed er in pli grond engaschi da las uniuns.