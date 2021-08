Engraziaivladad, umilitad e modestadad – cun quels pleds ha il president dal Cussegl grond Martin Wieland (PLD) avert la sessiun d’avust. Exact ils medems pleds ha el duvrà tar sia elecziun avant in onn.

Durant ses onn sco president saja el savens vegnì pledentà sco «pli aut Grischun». L’entschatta haja quai fatg vegnir malsegir el, pertge el saja vegnì elegì sco represchentant dal pievel grischun.

Martin Wieland ha tegnì per l’ultima giada il pled d’avertura. Sco sia successura han deputadas e deputads elegì Aita Zanetti da Sent (Allianza dal Center).

Il Cussegl grond s'inscuntra suenter quatter sessiuns a Tavau puspè a Cuira.

Elecziuns e revisiuns sin il program

La sessiun d'avust è adina in zic pli speziala che tut tschellas. Auter ch'uschiglio cumenza ella pir la mesemna e betg il glindesdi. Quai per pudair debattar enfin il venderdi e la sonda lura far festa cun la nova presidenta dal Cussegl grond. Cun Aita Zanetti da Sent sco presidenta e Tarzisius Caviezel sco vicepresident èn gist dus rumantschs per il proxim onn a la testa.

Revisiuns da leschas

En l'emprima debatta vai per reveder la lescha davart la cassa da pensiun dal Grischun. La regenza vul tranter auter auzar las contribuziuns da spargn per las persunas ch'èn segiradas sur la cassa da pensiun dal chantun. Passa 12'000 persunas èn segiradas ni retiran ina pensiun. Quai en cunzunt collavuraturas e collavuraturs dal chantun dentant per exempel er vischnancas. Cun in capital da 3,3 milliardas è la cassa da pensiun dal chantun la gronda en il Grischun. La finamira da la revisiun è da restar cumpetitiv. Er la revisiun parziala da la lescha introductiva tar il cudesch civil svizzer stat sin il program e la revisiun parziala da la lescha davart l'execuziun giudiziala, la finamira tar quella è da s'adattar al dretg federal e far urden.