Nova presidenta Cussegl grond - Aita Zanetti è la pli auta Grischuna

Per in onn dastga ella purtar il titel sco «pli auta Grischuna»: Il Cussegl grond ha elegì la mesemna Aita Zanetti sco presidenta dal Cussegl grond. La sonda ha alura gì lieu en sia patria a Sent la festa tradiziunala per la nova presidenta.