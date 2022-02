Cuvertas cun naiv èn actualmain las vias dals pass Lucmagn, Güglia, Malögia e Fuorn. E naiv poi er avair sin las vias da Segl a Casaccia, e da Vinadi a Samignun.

Giudim l'Engiadina èn tuttas vias puspè avertas, suenter ch'ins ha sajettà lavinas.

Il traject da la Viafier Retica tranter Claustra Plaz e Tavau Plaz è medemamain puspè avert.

Situaziun da lavinas main privlusa

Legenda: SLF

En la gronda part dal chantun Grischun regia il mument in grond privel da lavinas, stgalim 4. Quai tenor l'infurmaziun da l'Institut da naiv e lavinas a Tavau.

In privel considerabel, stgalim 3 vala per la Val Müstair, l'Engiadin'Ota, il Surses ed il Valragn. En Puschlav e la Mesolcina regia in privel moderà, stgalim 2.

Viafier Retica uss senza impediments

Sin la lingia da la Viafier Retica tranter Claustra Plaz e Tavau Plaz curseschan puspè trens, suenter ch'il traject è stà serrà dapi la mesemna pervi da la naiv.

Il tren ch'era charrà la mesemna en in squatsch da naiv, ha la Viafier Retica entant pudì trair enavos a Tavau. Persunas n'eran betg vegnidas blessadas tar l'accident.