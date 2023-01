Il Post da coordinaziun «PAT – Emprender cun geniturs» vegn realisà en il Grischun. La regenza ha dà glisch verda ad ina cunvegna da prestaziun tranter il chantun e la Pro Junior Grischun. Quella ha tranter auter l’incumbensa da realisar in project en vischnancas da pilot. Il project da pilot cuntegna in program preventiv da visitas a chasa per famiglias cun uffants che na van anc betg a scola ed è ina da las mesiras per sviluppar vinavant la politica chantunala d'uffants e da giuvenils.

Cun concepir e cun sviluppar vinavant la politica chantunala d'uffants e da giuvenils vul la regenza stgaffir cundiziuns da viver attractivas per famiglias, per uffants e per giuvenils.

Tips per emprender a chasa

Il mars 2020 ha RTR preschentà ina pagina online ed ina app per emprender er a chasa.