Mintgamai la sessiun d'avust elegian deputadas e deputads uffizialmain lur president per in onn. Oz è Tarzisius Caviezel vegnì elegì e daventa cunquai «il pli aut Grischun». Quai saja en sia carriera politica il pli bel uffizi, ha el tradì en l'intervista cun RTR.

Il liberaldemocrat surpiglia per immediat l'uffizi dad Aita Zanetti (AdC, Sent). Igl è usit che la sessiun d'avust va mintgamai a fin cun la festa per il nov president – quest onn ha quella lieu sonda a Tavau, il domicil da Tarzisius Caviezel.

Tarzisius Caviezel, PLD Avrir la box Serrar la box Legenda: RTR abita a Tavau

annada 1954

dapi 2020 president Uniun chantunala dals chatschaders da patenta

dapi 2014 deputà en il Cussegl grond

2013 - 2020 landamma da la vischnanca da Tavau

2007 - 2011 cusseglier naziunal

Il deputà liberaldemocratic è vegnì elegì cun 106 da 113 vuschs valaivlas. Che quai èn pli paucas vuschs che ses antecessurs è ad el «uschè lung sco lad».

Legenda: Tarzisius Caviezel durant la saramentaziun. Legenda: La famiglia da Tarzisius Caviezel ed il president da Tavau Philipp Wilhelm (dretg) durant la ceremonia. Legenda: La percussiunista Marianna Bednarska ha laschà resunar tuns nunusitads en la sala dal Cussegl grond.

Il post sco vicepresident va en ils mauns da l'Allianza dal Center: Il deputà da Cuira e president da Gastro Grischun Franz Sepp Caluori è vegnì elegì cun 111 da 116 vuschs valaivlas. Durant in onn vegn el a sustegnair Tarzisius Caviezel enten manar las debattas dal Cussegl grond e la stad 2023 vegn el alura elegì sco president.