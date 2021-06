Suenter in onn cun lockdown, bleras midadas ed in program mess sin il chau, po il teater da Cuira puspè guardar enavant sin sia proxima stagiun.

La gievgia ha il Teater da Cuira preschentà l'emprima part da ses program da teater per l'onn 2021/2022. La nova stagiun da teater cumenza gia bun in mais pli baud che usità. Quai cun la coproducziun «Songs of the Land» ils 2 da settember. Il toc tematisescha la cultura indigena dal Canada. En il center dal program 2021/2022 èn l'uman e la natira.

Quest maletg ch'in pitschen virus po metter tut en il lockdown, mussa gia che nus umans na savain betg esser independents da noss ambient.

Per il directur Roman Weishaupt èsi la segunda stagiun. Planisar il program è stà collià cun intginas sfidas. Pervia dal lockdown n'ha el betg pudì visitar bleras producziuns al lieu. El spera dentant da pudair manar tras la proxima stagiun sco planisà. Sche quai na fiss betg il cas, haja ses team gia mussà quest onn ch'els possian s'adattar a las circumstanzas.