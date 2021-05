Puspè lubir occurrenzas cun dapli persunas è in dals proxims pass en direcziun normalitad. Visitar festivals, occurrenzas da sport ni er ina radunanza communala funcziunescha dentant mo sche las circumstanzas lubeschan quai.

Emprova per il sistem «Covent»

In instrument effizient pudess esser il sistem da testar Covent, che empermetta dad esser segirs cunter falsificaziuns. Grazia ad ina cartuscha da testar sin il coronavirus serrada e registrada cun carta d’identitad sin mintga persuna che vegn testada, pudess quest sistem esser in zic glisch a la fin dal tunnel da la pandemia. Il test da pilot per la radunanza communala a Sagogn da venderdi saira ha dentant mussà che tut ils involvids – chantun, producent dals tests sco er la firma da la software – ston anc ir sur ils cudeschs.